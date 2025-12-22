🎧 Escúchenos en audio real

Cuba

Anuncia Cimex horarios de servicios durante los días festivos

Cubadebatepor Cubadebate
Compartir en

La Corporación Cimex S. A. comunicó desde sus redes sociales los horarios de servicio de sus unidades comerciales durante los venideros días feriados y de conmemoración nacional, con el propósito de garantizar información oportuna a la población.  

Según la entidad, las tiendas que operan en moneda libremente convertible y en dólares estadounidenses funcionarán hasta las 14:00 horas los días 25 y 31 de diciembre; el primero de enero permanecerán cerradas y retomarán sus horarios habituales el 2 de enero de 2026.

Los servicentros mantendrán la venta de combustible las 24 horas, aunque otras actividades de esas instalaciones se regirán por los horarios establecidos para cada servicio.

En cuanto a la red gastronómica, continuará con los horarios habituales y las ofertas definidas, con posibilidad de extenderlos en caso necesario durante las jornadas festivas.  

Cimex reiteró que los clientes pueden realizar quejas o reclamaciones mediante el correo electrónico atencionalcliente@cimex.com.cu y aclarar dudas a través de sus perfiles oficiales en redes sociales

Cubadebate

Ver todas las entradas de Cubadebate →

Puede que también te guste

Unas-94-toneladas-de-insumos-para-la-recuperacion-de-Guantanamo

Unas 94 toneladas de insumos para la recuperación de Guantánamo

Reportan derrumbe de un tabique en el área de la chimenea de la Central Termoeléctrica Antonio Guiteras

Reportan derrumbe de un tabique en el área de la chimenea de la Central Termoeléctrica Antonio Guiteras

letra-del-año

Dan a conocer la Letra del Año 2024

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *