Cuba / Educación

Encabeza presidente de Cuba homenaje por Día del Educador

El presidente, Miguel Díaz-Canel, y el primer ministro, Manuel Marrero, encabezaron este lunes el acto por el Día del Educador cubano, ocasión que resalta el valor del sistema educativo gratuito e inclusivo de la nación caribeña.

En la celebración, que tuvo lugar en la Tribuna Antimperialista José Martí, se destacó el heroísmo cotidiano de los maestros y el legado de la Campaña de Alfabetización de 1961, ideada y conducida por el líder histórico de la Revolución Fidel Castro.

En la ocasión estuvieron presentes también los ministros de Educación (Mined) y Educación Superior, Naima Trujillo, y Walter Baluja, así como una representación de maestros y profesores de diversas instituciones del sector y otros que lo apoyan.

El viceprimer ministro, Eduardo Martínez y la titular del Mined entregaron el Premio Especial del Ministerio de Educación a un grupo de pedagogos destacados.

Durante el acto se resaltó el legado de la Campaña de Alfabetización de 1961, ideada y conducida por el líder histórico de la Revolución Fidel Castro, y se afirmó que mantenerlo vivo es el principal reto del magisterio cubano hoy en medio de las complejas circunstancias que atraviesa el país.

El 22 de diciembre de 1961, Cuba fue proclamada Territorio Libre de Analfabetismo, tras una campaña que movilizó a toda la nación. Aquella gesta transformó para siempre el rostro de la sociedad cubana y sentó las bases de una obra educacional que hoy sigue siendo símbolo de justicia y solidaridad.

