Mejoran estado constructivo de centros educacionales de Cienfuegos

Con la inauguración de un Palacio de Pioneros y mejoras constructivas en escuelas de varios municipios, arriba la provincia de Cienfuegos a la celebración este lunes del Día del Educador.

«Quisiera resaltar sobre todo la inauguración del Palacio de Pioneros Máximo Gómez, del municipio de Palmira, que ha quedado en mejores condiciones a partir de la adaptación de una escuela que tení­amos», precisa Lionel Meneses Gómez, director general de Educación en Cienfuegos.

«Teníamos dos municipios en el territorio sin Palacio de Pioneros y uno de ellos era Palmira. Nos queda el municipio de Abreu donde trabajamos para lograr su apertura».

Meneses Gómez añade que laboran en el mejoramiento de la infraestructura de más de 27 escuelas y menciona las obras en el centro mixto Raquel Pérez, de Cumanayagua, y la escuela primaria Antonio Maceo, del municipio de Aguada de Pasajeros, esta última donde presentan atrasos.

En el municipio cabecera ejecutan acciones en el Hogar de niños sin cuidado parental, una secundaria básica: la «Nguyen Van Troi», y en la primaria de la Ciudad Nuclear (CEN).

Con este programa inversionista, los educadores sureños se insertan además en la Jornada de Esfuerzo Decisivo en saludo al aniversario 67 del triunfo de la Revolución, que impulsan el Partido Comunista de Cuba y el Gobierno de Cienfuegos. También lo incluyen entre las actividades por el Centenario del líder histórico de la Revolución Cubana Fidel Castro.