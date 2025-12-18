🎧 Escúchenos en audio real

Sesionará en El Jovero encuentro nacional de mujeres meliponicultoras

El IV Encuentro de Mujeres Meliponicultoras de Cuba sesionará el próximo sábado en la sede del Grupo de Teatro Los Elementos, en El Jovero, ubicado en la montaña del cienfueguero municipio de Cumanayagua.

El lugar escogido acoge el Meliponario del Proyecto Melicumá, del referido territorio, según dijo a la Radio la periodista Onelia Chaveco Chaveco, coordinadora del evento y del grupo de WhatsApp, que integra 82 mujeres dedicadas a la atención a las abejas de la tierra,  en nueve provincias y el municipio especial Isla de la Juventud.

El evento posee como objetivo principal realizar un resumen de la actividad de las féminas meliponicultoras del país en el actual año y las perspectivas para el 2026; así como la capacitación del grupo que también conocerá detalles sobre el XIV Congreso Mesoamericano de Abejas Nativas que concluyó recientemente en Costa Rica.

La agenda incluye además la división y revisión de colmenas; conferencias a cargo de las doctoras en ciencias Mildrey Soca y Leydi Fonte, pertenecientes a la Estación Experimental de Pastos y Forrajes Indio Hatuey, de Matanzas; exposiciones;  intercambios de experiencias y un recorrido por el Meliponario del Proyecto Melicumá.

Marcia Silva Llano

Periodista de Radio Ciudad del Mar. Especializada en temas de la mujer, el sector cooperativo-campesino. Escribe y conduce el espacio Hablemos de calidad, que transmite la revista A esta Hora, de Radio Ciudad del Mar. El 27 de septiembre de 2017 recibió en Cienfuegos el Premio del Barrio, por el aporte y contribución al trabajo de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR) en aquella provincia.

