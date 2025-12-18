🎧 Escúchenos en audio real

Cuba

Sesiona parlamento de Cuba con análisis de temas medulares

Redacción RCMpor Redacción RCM
Sesiona parlamento de Cuba con análisis de temas medulares
Compartir en
Con la presencia del presidente Miguel Díaz-Canel, comenzó hoy el sexto periodo ordinario de Sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular(Parlamento), en su X Legislatura, que abordará temas medulares para la sociedad cubana.

La sesión es seguida por videoconferencia por el líder de la Revolución, Raúl Castro, y los más de 470 diputados en sus respectivas provincias.

La agenda de la cita incluye la evaluación de los cumplimientos de las medidas del Programa de Gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía, así como la elección de nuevos miembros del Consejo de Estado.

Los diputados analizarán los proyectos de ley: General de Ciencia, Tecnología e Innovación y De Reducción Excepcional del Actual Período de Mandato de los Delegados a las Asambleas Municipales del Poder Popular.

Durante la jornada además se presentará los objetivos y metas para la economía del 2026; el proyecto de ley del Presupuesto del Estado para el próximo año, entre otros asuntos.

El presidente Miguel Díaz-Canel instó la víspera a los diputados a debatir con transparencia los problemas del país durante la sesión ordinaria.

«Seguimos alentando el debate abierto, franco y constante, desde la ética revolucionaria, para construir entre todos el país que soñamos», destacó el jefe de Estado en la red social X.

Fotos: Vladimir Molina Espada

Redacción RCM

Ver todas las entradas de Redacción RCM →

Puede que también te guste

Defiende Díaz-Canel derecho de Cuba a escoger su modelo

Defiende Díaz-Canel derecho de Cuba a escoger su modelo

Inician jornadas sobre Federico García Lorca en Cuba

Intervención de Cuba en el Consejo Supremo Económico Euroasiático

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *