Sesiona parlamento de Cuba con análisis de temas medulares

Compartir en

Con la presencia del presidente Miguel Díaz-Canel, comenzó hoy el sexto periodo ordinario de Sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular(Parlamento), en su X Legislatura, que abordará temas medulares para la sociedad cubana.

La sesión es seguida por videoconferencia por el líder de la Revolución, Raúl Castro, y los más de 470 diputados en sus respectivas provincias.

La agenda de la cita incluye la evaluación de los cumplimientos de las medidas del Programa de Gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía, así como la elección de nuevos miembros del Consejo de Estado.

Los diputados analizarán los proyectos de ley: General de Ciencia, Tecnología e Innovación y De Reducción Excepcional del Actual Período de Mandato de los Delegados a las Asambleas Municipales del Poder Popular.

Durante la jornada además se presentará los objetivos y metas para la economía del 2026; el proyecto de ley del Presupuesto del Estado para el próximo año, entre otros asuntos.

El presidente Miguel Díaz-Canel instó la víspera a los diputados a debatir con transparencia los problemas del país durante la sesión ordinaria.

«Seguimos alentando el debate abierto, franco y constante, desde la ética revolucionaria, para construir entre todos el país que soñamos», destacó el jefe de Estado en la red social X.

Fotos: Vladimir Molina Espada