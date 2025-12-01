🎧 Escúchenos en audio real

Mantiene Fiscalía Provincial labor preventiva contra las drogas

Geysi Rosell Cuéllar
Especialistas de la Fiscalía Provincial lideraron un barrio debate en la comunidad Los 500, de Pastorita, con el objetivo de ofrecer información acerca del peligro del consumo de la droga, sobre la base de la tolerancia cero a este flagelo.

El sitio oficial de Facebook del órgano en el territorio sureño resaltó la amplia participación juvenil en el encuentro que contó con la presencia de consumidores y sancionados por actividades ilícitas de ingestión y tráfico de drogas.

Asimismo, expertos de la Fiscalía explicaron al auditorio «las consecuencias jurídico penales de estos hechos, la responsabilidad familiar en relación a las personas menores de edad y la detección de las señales de alarma para buscar ayuda tempranamente».

