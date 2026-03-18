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Cienfuegos / Economía

Trabaja Caracol Cienfuegos por mantener servicios de excelencia 

Marcia Silva Llanopor Marcia Silva Llano
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Ampliar el alcance en su Sistema de Gestión y ganar el Premio de la Provincia a la Calidad en su XXV Edición, son propósitos inmediatos de la Sucursal Caracol Cienfuegos.

Yuleivy Fernández Almaguer, especialista en Gestión de la calidad en la Sucursal confirmó a la Radio que a pesar de la crítica situación energética y efecto del bloqueo trabajan con creatividad para mantener un servicio de excelencia con los clientes en las 22 unidades con que cuentan, 9 de ellas certificadas desde hace 5 años.

La Sucursal Caracol Cienfuegos, perteneciente a la Organización Superior de Dirección Empresarial, OSDE CUBASOL del Ministerio de Turismo se dedica a la comercialización de forma minorista en tiendas hoteleras y extrahoteleras y logra mantener un mínimo de ofertas necesarias a disposición de la población.

El colectivo muestra logros como el Reconocimiento Medio Ambiental que otorga el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, CITMA; la condición de Líder de la Calidad otorgada a la tienda El Embajador, especializada en la comercialización de rones, tabaco y café y resultaron entidad Destacada en el balance anual del Turismo en el territorio.

Marcia Silva Llano

Periodista de Radio Ciudad del Mar. Especializada en temas de la mujer, el sector cooperativo-campesino. Escribe y conduce el espacio Hablemos de calidad, que transmite la revista A esta Hora, de Radio Ciudad del Mar. El 27 de septiembre de 2017 recibió en Cienfuegos el Premio del Barrio, por el aporte y contribución al trabajo de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR) en aquella provincia.

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