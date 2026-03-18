Aseguran proceso exitoso de pago a jubilados de BANDEC Cienfuegos

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Para el aseguramiento de un proceso exitoso de pago a jubilados que reciben el dinero correspondiente a su pensión en las sucursales cienfuegueras del Banco de Crédito y Comercio implementan una serie de medidas.

Anay Terry Tejeda, jefa del Departamento de Comunicación y Marketing en la Dirección Provincial de Bandec, aseguró que el grupo etario tiene prioridad en la atención desde el 17 hasta el 23 de este mes, cuando reciben el último grupo establecido para pagarle.

El asesoramiento para el uso de los canales electrónicos de pago, la reimpresión de tarjeta y la extracción del efectivo mediante el cajero automático son acciones aseguradas, además, por los profesionales del sector bancario para la eficacia en la atención a los jubilados, acotó.