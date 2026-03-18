Desarrollan en barrios cienfuegueros acciones para la recuperación de materias primas

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En saludo a su aniversario 66 de los Comités de Defensa de la Revolución en la provincia de Cienfuegos se desarrollan labores para la recuperación de materias primas, que combinan con actividades culturales y deportivas en barrios y comunidades rurales.

En los municipios, excepto en la capital provincial, dirigentes de la organización, trabajadores de la Empresa Recuperadora de Materias Primas, del INDER y Cultura, promueven acciones para el disfrute de las familias, al tiempo que facilitan el acopio de diversos materiales reciclables, con remuneración a quienes los aportan.

Mileidys Varela López, coordinadora provincial de los CDR sureños dijo que los eventos prosiguen este fin de semana y se caracterizan por la participación entusiasta de la membresía, entre ellos los pioneros en la comunidad, presentes en ese intercambio que mejora el funcionamiento interno y fortalece la continuidad cederista.

Los festivales para la recuperación de materias primas forman parte de un programa de acciones que realizan los CDR en Cienfuegos para arribar al 28 de Septiembre, fecha de su creación, con el cumplimiento de sus principales tareas y estructuras de base más consolidadas.