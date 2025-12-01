La Jornada de Esfuerzo Decisivo en saludo al aniversario 67 del triunfo de la Revolución centra la emisión del 28 de noviembre del programa Aquí el pueblo, por Radio Ciudad del Mar. Conducido por las máximas autoridades del Partido y el Gobierno en la provincia.
Jorge Dominguez Morado
Periodista graduado en 1993 como Licenciado en Periodismo en la Universidad de La Habana. Corresponsal de la emisora Radio Taíno en Cienfuegos. Laboró como editor web de la multinacional TeleSUR. Premio Nacional de Periodismo Simón Bolivar 2017.Ver todas las entradas de Jorge Dominguez Morado →