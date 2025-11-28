Incrementa labor de Destacamentos «Mirando al mar» en Cienfuegos 

Compartir en

El enfrentamiento al combate contra las drogas, el delito y las indisciplinas sociales con un mayor funcionamiento de la totalidad de los grupos y la incorporación de jóvenes, caracteriza la labor de los Destacamentos Mirando al Mar en la provincia de Cienfuegos.

Según trascendió en el análisis del trabajo del presente año de los doce Destacamentos existentes en las zonas costeras del territorio sureño, destaca la responsabilidad y constancia mantenida por los miembros de cada colectivo en el cumplimiento de las tareas asignadas por los Comités de Defensa de la Revolución y las Tropas Guardafronteras.

Las acciones desarrolladas en la etapa estuvieron centradas en la prevención del tráfico y tenencia de drogas, tarea vida, enfrentamiento a las ilegalidades, control en la tenencia y operación de embarcaciones y la capacitación de los más de 540 miembros de los destacamentos, con un impacto positivo en la población.

Los representantes de los Destacamentos dialogaron además sobre el funcionamiento como aspecto principal, situación actual de las localidades costeras, la necesaria vitalidad de los CDR, atención social, el cuidado del medio ambiente, flora, la fauna y los derechos marítimos.

Durante el último año no hubo recalos de drogas en las costas cienfuegueras y los doce Destacamentos Mirando al Mar refuerzan la estrategia para evitar la entrada de ese flagelo y buscan aleados en las nuevas generaciones con seguimiento de preparación.

Estuvieron presentes en el encuentro de los guardianes de las costas sureñas Joel Paz Pérez, miembro del Secretariado Nacional de los CDR, Mileidys Varela López, coordinadora de la organización en la provincia, el Teniente Coronel Elier Ramos Acosta, Jefe de Exploración Operativas del Destacamento Tropas Guardafronteras Centro Sur y funcionarios de la dirección nacional cederistas, dirigentes del Partido y el Gobierno.