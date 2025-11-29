Reanimación de gastronomía y entrega de productos para canasta básica, en la mira del Comercio en Cienfuegos para diciembre

Compartir en

Doce libras de arroz por persona distribuirán en las bodegas de la provincia de Cienfuegos en el mes de diciembre como parte de la canasta básica familiar normada, informó Eddy Víctor Hernández, director del Grupo Empresarial de Comercio.

Al intervenir este viernes en el programa Aquí el pueblo, por Radio Ciudad del Mar, el directivo anunció que en una primera entrega llegarán seis libras a los consumidores y luego en la segunda quincena del mes una cifra similar.

En el caso del arroz de producción nacional se comercializará controlado, liberado, protegiendo los municipios de Cumanayagua, Cienfuegos, que son los municipios que menos posibilidades tienen de producir este producto, y siempre controlado, liberado, nunca más de dos o tres libras per cápita, precisó.

Además se prevé contar con chícharo, aceite y azúcar, y la venta normada de otros productos como el cigarro de reconocidas marcas, los cuales se ofertaran a 250 y 300, precios inferiores a los que se comercializan en el mercado informal.

En las montañas del municipio de Cumanayagua, incluido en el llamado Plan Turquino, realizarán dos ferias y garantizarán algunos productos adicionales por parte de empresas del Comercio y la Industria Alimentaria.

Actualmente, terminan la séptima vuelta del Programa Mundial de Alimento que beneficia a los vulnerables y a las embarazadas.

El director del Grupo Empresarial de Comercio se refirió además al Sistema Atención a la Familia, en el que organizarán las cenas del 24, el 31, el primero y el dos de enero, con la integración de todos los factores en la comunidad.

El sector se suma a la Jornada de Esfuerzo Decisivo en saludo al aniversario 67 del triunfo de la Revolución con la reanimación de los parques infantiles, el Palacio de Matrimonio, el restaurante Covadonga y sitios de la Plaza del Malecón como La Estrella y la Sureñita.

En el Boulevard de San Fernando y Paseo del Prado tienen el propósito de revitalizar los servicios de todos las unidades gastronómicas.