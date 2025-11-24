Lembranza, mucho más que danzar con estilo

Compartir en

La Federación de Mujeres Cubanas otorgó el Sello Conmemorativo 65 Aniversario al Conjunto de Danzas Lembranza.

El Centro Cultural Cubanísimo Artex acogió el espectáculo Un Salto por la vida, dedicado al Día Mundial de respuesta al VIH SIDA, durante el que recibieron la distinción por sus 30 años de trayectoria.

“La fecha se acerca y hemos diseñado una estrategia comunicacional para mostrar qué hay dentro de Lembranza, más allá de una agrupación de niñas que se desempeñan en cualquier género danzario”, declaró Nelvi González Lima, directora del conjunto.

“Traemos nuevos espectáculos, y participarán bailarinas que han sido parte de Lembranza y están en otros países; además, incrementaremos nuestras sedes fuera del reparto Junco Sur, donde hoy radicamos, para que todos tengan acceso”, agregó.

Yudaymi Rodríguez González, miembro del secretariado provincial de la FMC, agradeció al proyecto por empoderar a las mujeres y enseñarlas a superar todas las barreras que enfrentan.

Aseguró González Lima que desde enero hasta abril de 2026 Lembranza realizará varias actividades para celebrar sus tres décadas de creación, y el programa oficial será divulgado a inicios de año.