Reconocerán en Cienfuegos labor de farmacéuticos cubanos

La provincia de Cienfuegos acogerá próximamente la jornada nacional de celebraciones por el Día del Farmacéutico cubano, instituido hace dos décadas y media, como homenaje a Antonio Guiteras Holmes, destacado revolucionario y representante de esa esfera.

Según refirió la doctora Yoandra León Rayas, jefa del departamento de Medicamentos y Tecnologías Médicas de la Dirección General de Salud en el territorio, sobresalen entre los logros el cumplimiento, por varios años consecutivos, de la elaboración de productos de medicina natural y tradicional.

León Rayas agregó que distingue también en el quehacer de los farmacéuticos cienfuegueros la reorganización de la venta de medicamentos, que tiene en cuenta el orden de consultorios en cada área asistencial, práctica extendida al resto del país.

Por su parte, la Empresa de Farmacias y Ópticas evidencia resultados en la implementación de sus sistemas de pago, del resto de los indicadores económicos, así como en la prevención de la actividad delictiva en sus establecimientos.

A propósito de las actividades por el 22 de noviembre en la capital sureña sesionará la Cuarta Jornada del capítulo cienfueguero de Ciencias Farmacéuticas, Farmacien 2025, con la presentación de una docena de investigaciones y una veintena de participantes.

Desde hoy y hasta el día 23 la Perla del Sur desarrollará las acciones nacionales de reconocimiento a los trabajadores de la referida rama médica, además de conferencias magistrales, encuentros con expertos y autoridades del Ministerio de Salud Pública.