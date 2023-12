Rendirá cuenta gobernador de Cienfuegos ante Consejo Provincial del Poder Popular

Este viernes 8 de diciembre, Alexandre Corona Quintero, informará y rendirá cuenta de su gestión como Gobernador de Cienfuegos ante el Consejo Provincial del Poder Popular.

Se cumplimenta así lo establecido en el artículo 177 de la Constitución de la República de Cuba, el artículo 117.1 de la ley 138 de organización y funcionamiento del Gobierno Provincial del Poder Popular y el Acuerdo No. 181 adoptado en el Consejo Provincial.

Será otra oportunidad para dar a conocer los aciertos y dificultades que aún son visibles en la gestión gubernamental, teniendo en cuenta que el gobernador es el máximo responsable ejecutivo-administrativo en la provincia.

En el ejercicio de sus responsabilidades se asiste de la secretaría; la entidad administrativa y de las comisiones o grupos temporales de trabajo; para atender y evaluar los programas y tareas, así como la rendición de cuenta e información de la gestión de los directores de la administración provincial y los integrantes de la entidad administrativa.

Justo allí está uno de los derroteros gubernamentales; tal y como se plantea en el informe elaborado para la ocasión y que está publicado en varias plataformas digitales: “se hace necesario continuar perfeccionando el funcionamiento de esta estructura auxiliar”.

Según se explica, en la etapa objeto de valoración, se reformuló el sistema de trabajo basado en los tres pilares de la gestión de gobierno, acción que ha incidido en el perfeccionamiento de la planificación de actividades, el control y seguimiento de cada uno de los programas y proyectos concebidos en las estrategias de desarrollo, así como el vínculo permanente con el pueblo, a través de intercambios con instituciones sociales, colectivos de trabajadores, estudiantes, jóvenes y asociaciones religiosas.

Vital ha resultado el seguimiento a los asuntos derivados de dichos encuentros, lo que ha resultado en “una mejor interrelación entre los órganos que conforman el Gobierno Provincial y la población, aunque todavía distante de lo que necesitamos y aspiramos”.

No resulta el confeccionado un informe triunfalista sino todo lo contrario: en su contenido se explicitan aquellas cuestiones que todavía constituyen insatisfacciones latentes de la población. Tal es el caso, por ejemplo, de la red vial de la provincia; cuyo 58.4 % se encuentra entre regular y mal estado; o los servicios de abasto de agua y tratamiento de residuales, están entre las principales insatisfacciones de la población. Para este último caso, se ha mantenido un análisis semanal y se han encontrado algunas soluciones; no obstante, no es suficiente el abasto de agua por pipas, cuestión que incide en la prolongación de los ciclos de abasto de agua de algunas comunidades a más de 15 días.

Otra arista que nos se pierde de vista es el cambio de la matriz energética en 62 estaciones de bombeo, de las cuales 32 ya están instaladas y el resto tiene previsto su montaje antes de finalizar el año.

No menos preocupación genera la producción y comercialización de alimentos; de ahí que haya sido otras de las prioridades de la labor del gobernador en la provincia. En tal sentido, se desarrollan chequeos, visitas a polos productivos, industrias, minindustrias, comunidades agropecuarias y productores; sin embargo, continúan presentes las insatisfacciones con la variedad, calidad y precios de los productos que se ofertan, por lo que se requiere de mayor control, de conjunto con las estructuras administrativas de la agricultura.

Mucha más acción se requiere en materia de alimentación del pueblo; por cuestiones como la entrega de las tierras ociosas para la producción de alimentos en todos los municipios, además de para autoconsumo de los organismos y empresas devienen frentes requeridos de una mayor atención y control.

“El fortalecimiento de las comunidades agropecuarias y el programa de revalorización de la ruralidad, ha sido otro de los asuntos al que se le ha prestado especial atención. Hasta la fecha se han abarcado 17 asentamientos poblacionales, programa que se continúa atendiendo de conjunto con los consejos de la administración municipales, destacándose las acciones constructivas en las viviendas y el mejorando las condiciones de vida de sus pobladores”, otro objetivo clave que no debe soslayarse.

La actividad de Prevención y Atención Social, con énfasis en la atención a los jóvenes, madres con tres hijos y más, personas en situación de vulnerabilidad y barrios en transformación; la continua actualización de las estrategias de desarrollo municipal, la cercana conclusión de la estrategia provincial, la implementación y cumplimiento constante de las directivas generales dirigidas a la prevención y el enfrentamiento al delito, la corrupción, las ilegalidades y las indisciplinas sociales, son también propósitos que no se descuidan en Cienfuegos desde el quehacer de su gobernador, Alexandre Corona Quintero quien, este 8 de diciembre, informará y rendirá cuenta de su gestión como Gobernador de Cienfuegos ante el Consejo Provincial del Poder Popular.

La rendición de cuenta no es un hecho aislado; forma parte del sistema democrático cubano para echar luz sobre aquellos asuntos todavía pendientes y fortalecer los que devienen realidades consolidadas.

