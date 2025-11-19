🎧 Escúchenos en audio real

SNB 64: Cienfuegos aplasta a los Piratas en siete entradas

Reinier Cejas Barrerapor Reinier Cejas Barrera
Despiadada ofensiva de 14 carreras y 15 indiscutibles para los cienfuegueros, resultaron suficientes para dejar fuera de combate a la Isla de la Juventud en el séptimo capítulo 14×2, en el segundo partido entre ambos elencos en la Serie Nacional de Béisbol.

En la misma entrada inicial los elefantes fabricaron siete, sacaron del montículo rápidamente al abridor y a la postre perdedor del choque el zurdo Yunier Gamboa. Luego vendrían dos más en el segundo y ramillete de 5 en el tercero, suficientes para la sonrisa.

Félix Rodríguez comandó el festival de batazos al conectar de 3-2, 2 anotadas y 4 remolques, Jorge Zúñiga de 3-2, una anotada y 3 impulsadas, y Raúl Pérez de 3-2, par de notadas y dos traídas para el home, también sobresalieron.

Desde el montículo Islay Sotolongo volvió a mostrarse inmenso. En siete capítulos permitió 7 indiscutibles, le anotaron dos carreras, ponchó a cuatro y regaló un boleto. Está fue la victoria 5 del zurdo con 2 derrotas.

El éxito de los paquidermos fue su número 28 de la serie con 20 derrotas para mantener el quinto puesto que ostentan desde hace varias jornadas.

Este jueves será el tercer partido en el propio estadio Cristóbal Labra de Nueva Gerona y la tropa que dirige Yoandry Moya irá por el triunfo y así adjudicarse la subserie.

