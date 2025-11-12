Celebra Banco de Crédito y Comercio de Cienfuegos su aniversario veintiocho

Compartir en

El Banco de Crédito y Comercio de Cienfuegos celebra su aniversario veintiocho este doce de noviembre con el compromiso de ajustarse a las necesidades de sus clientes y potenciar la banca eléctronica en tiempos de desafíos para la economía.

Anay Terry Tejeda, especialista de comunicación y marketing en la dirección provincial de Bandec, expresó que actualmente las sucursales presentan dificultades con la cobertura del personal, pues un grupo de trabajadores padece alguna de las arbovirosis.

La experta especificó que reajustan las labores sobre la base de sostener los servicios bancarios a la población, en reconocimiento y fidelidad a clientes naturales y jurídicos, con los que estrechan sus relaciones de trabajo

Bandec gana experiencia en procesos de la banca digital y ofrece alternativas a las operaciones tradicionales, para desde ambas modalidades permitir diversas transacciones desde la comodidad de los hogares, con énfasis en el fomento de la cultura financiera.

La celebración bancaria en Cienfuegos coincide con el aniversario 65 de la nacionalización de ese sector en Cuba que destaca por hoy por la realización de operaciones financieras nacionales e internacionales en el ámbito empresarial.