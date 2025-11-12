🎧 Escúchenos en audio real

Intensifica Salud pública control de arbovirosis en Cienfuegos 

Luzdeibys González Forcadespor Luzdeibys González Forcades
Diversas acciones antivectoriales comenzaron en Cienfuegos este lunes para disminuir los niveles de infestación por la presencia de mosquitos transmisores de arbovirosis.

El Doctor Luis Gerardo Morales Pérez, Vicedirector de Vigilancia y Lucha Antivectorial, explicó en el programa radial Triángulo de la confianza que en todas las áreas de salud realizan pesquisas y fumigación intra y extradomiciliaria con el apoyo de varias empresas cienfuegueras.

El directivo del Centro Provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología reconoció la faena de los estudiantes de primer año de carreras técnicas de Ciencias Médicas por su diálogo con la población para conocer estado de salud e indicar la visita a consultas médicas.
La primera fase de las acciones antivectoriales concluirá este sábado en Cienfuegos, provincia en la que reportan dengue y chikunguya.

