Fármacos cubanos para el control y prevención de arbovirosis

Varias investigaciones y ensayos clínicos se llevan adelante hoy con fármacos desarrollados en Cuba para enfrentar la actual situación epidemiológica con los virus del dengue y el chinkunguia, ambos con trasmisión en casi todo el territorio nacional.

Así lo confirmó el director nacional de Epidemiología del ministerio cubano de Salud Pública Francisco Durán, en la más reciente edición del programa radio televisivo Mesa Redonda. Estamos trabajando intenso, como trabajamos en la COVID-19, resaltó al referirse a las 21 investigaciones en curso para afrontar esta problemática sanitaria.

Para pacientes en fase crónica y subaguda tras la infección con chikungunya desarrollan dos ensayos clínicos sobre seguridad y efecto terapéutico del Jusvinza, inyectable para controlar la hiperinflamación, regular la respuesta inmune y reducir el riesgo de mortalidad en pacientes con COVID-19 en estado grave o crítico.

A esto se suma otro ensayo para la evaluación de efectos, seguridad y tolerabilidad de la ozonoterapia rectal en pacientes con sintomatología articular posterior a la fase aguda del chinkunguia, así como el diseñado para evaluar el efecto protector en la evolución clínica de esa arbovirosis con el Cumeric, gotas nasales a partir de la cúrcuma como principio activo.

Enumeró el funcionario, otras acciones como la intervención sanitaria con el uso de la Biomodulina T y Thymalin en población de riesgo en La Habana, en especial para adultos mayores entre 70 y 74 años, así como en personas del centro de protección social de la localidad del Cotorro.

Además, la investigación sobre los efectos teratogénicos de la infección congénita por chikungunya en embarazadas y recién nacidos. Calificó Durán en su intervención de complejo el escenario epidemiológico por la circulación de arbovirosis como el dengue y el chikungunya, aunque con una tendencia a la disminución.

La situación “todavía es aguda”, y aunque la tendencia es a la baja, confirmó la transmisión del dengue en 14 provincias, con mayor complejidad en La Habana, , la occidental provincia de Matanzas y la central Ciego de Ávila.

Al referirse a la presencia del chikungunya, señaló que el 98.5 por ciento de los casos se concentran en Matanzas, La Habana, Camagüey, Cienfuegos, Artemisa y Villa Clara, siendo Matanzas la provincia más complicada.

Respecto al virus Oropuche, explicó que hemos tenido semanas, como fue la semana anterior, que no se confirmaron casos ni sospechosos. Confirmó que este virus ha mostrado una tendencia a la disminución.