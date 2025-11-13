Realizan actividades en Cienfuegos durante Jornada Nacional de Tránsito

Compartir en

Los matutinos especiales, la distribución de volantes educativos y las charlas en centros escolares son acciones profilácticas que intensifican en la provincia de Cienfuegos durante la Jornada Nacional de Tránsito, que comenzó el domingo último en todo el país y se extenderá hasta el 29 próximo.

Agentes de la Unidad Provincial de Tránsito visitan empresas con mayor parque vehicular y colectivos para socializar buenas prácticas que contribuyan a un cambio de conducta en la senda, y realizan ejercicios de capacitación de conjunto con la Escuela de Educación Vial y Conducción en los institutos preuniversitarios.

La Mayor Marta Sonia Durán Crespo, Jefa de la Unidad, llamó a ser más responsables en la vía pública para transformar la desfavorable situación operativa del territorio, el que registra de enero a la fecha más de 185 accidentes, 24 fallecidos y más de 200 lesionados por esa causa.