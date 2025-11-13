🎧 Escúchenos en audio real

Cienfuegos

Realizan actividades en Cienfuegos durante Jornada Nacional de Tránsito

Marcia Silva Llanopor Marcia Silva Llano
Realizan actividades en Cienfuegos durante Jornada Nacional de Tránsito
Compartir en

Los matutinos especiales, la distribución de volantes educativos y las charlas en centros escolares son acciones profilácticas que intensifican en la provincia de Cienfuegos durante la Jornada Nacional de Tránsito, que comenzó el domingo último en todo el país y se extenderá hasta el 29 próximo.

Agentes de la Unidad Provincial de Tránsito visitan empresas con mayor parque vehicular y colectivos para socializar buenas prácticas que contribuyan a un cambio de conducta en la senda, y realizan ejercicios de capacitación de conjunto con la Escuela de Educación Vial y Conducción en los institutos preuniversitarios.

La Mayor Marta Sonia Durán Crespo, Jefa de la Unidad, llamó a ser más responsables en la vía pública para transformar la desfavorable situación operativa del territorio, el que registra de enero a la fecha más de 185 accidentes, 24 fallecidos y más de 200  lesionados por esa causa.

Marcia Silva Llano

Periodista de Radio Ciudad del Mar. Especializada en temas de la mujer, el sector cooperativo-campesino. Escribe y conduce el espacio Hablemos de calidad, que transmite la revista A esta Hora, de Radio Ciudad del Mar. El 27 de septiembre de 2017 recibió en Cienfuegos el Premio del Barrio, por el aporte y contribución al trabajo de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR) en aquella provincia.

Ver todas las entradas de Marcia Silva Llano →

Puede que también te guste

Hospital-Dr.-Gustavo-Aldereguia-Lima-puntal-de-la-atencion-medica-en-Cienfuegos

El hospital de la familia cienfueguera cumple 46 años

Transcurre venta de uniformes escolares en Cienfuegos

📹 Transcurre venta de uniformes escolares en Cienfuegos

Solidaridad de los trabajadores eléctricos de Cienfuegos para borrar las huellas de Rafael

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *