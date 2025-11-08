Frente frio llega la próxima semana

Compartir en

Un cambio significativo en los patrones climáticos se espera para la próxima semana en Cuba, con la llegada proyectada de un frente frío a la región occidental.

Los modelos meteorológicos indican que el sistema hará su entrada el próximo lunes 10 de noviembre, incrementando sustancialmente la probabilidad de chubascos y lluvias en la zona.

La Máster en Ciencias Ailyn Justiz Águila, jefa del Centro de Pronósticos del Instituto de Meteorología confirmó que, tras la llegada del sistema, comenzará a influir sobre esta porción del archipiélago cubano una masa de aire frío de origen continental, la cual producirá un notable descenso de las temperaturas para el mes de noviembre.

El fenómeno no se limitará a las precipitaciones y el descenso térmico. Asimismo, se prevé un incremento en la velocidad de los vientos de componente noroeste y norte con velocidades de hasta 35 kilómetros por hora, superiores en rachas, principalmente en zonas de la costa norte, condición que generará marejadas en ese litoral del occidente del país, aseveró la especialista.

Este marcado cambio de tiempo, que inicia su influencia en el occidente de la isla, se extenderá luego al resto del territorio nacional, afectando progresivamente a las regiones central y oriental. Las condiciones sugieren el inicio de un período de tiempo invernal temprano, con características poco comunes para la época.