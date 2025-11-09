Dialogó Presidente cubano con su homólogo de Francia

Compartir en

En conversación telefónica con el estimado Presidente de Francia, Emmanuel Macron, agradecí su solidaridad con los damnificados en Cuba por el huracán Melissa y su ofrecimiento de cooperación, expresó este domingo Miguel Díaz-Canel, jefe de Estado cubano.

Díaz-Canel publicó en su cuenta en la red social X que le explicó a Macron los principales daños sufridos y las labores de recuperación que se realizan en los territorios afectados por el fenómeno meteorológico a su paso por el oriente del país a finales de octubre

Melissa tocó tierra en Cuba el 29 de octubre por playa El Francés, en el municipio santiaguero de Guamá, como un poderoso huracán categoría tres en la escala Saffir-Simpson, de un máximo de cinco.

La provincia de Santiago de Cuba resultó la más afectada por el ciclón, que azotó también a Granma, Holguín y Guantánamo, sin que se reportasen pérdidas de vidas humanas.

Aunque aún se cuantifican los daños, datos preliminares refieren que en Santiago de Cuba los fuertes vientos y lluvias intensas del huracán provocaron afectaciones en más de 63 mil viviendas, de estas cinco mil 645 con derrumbes totales, y en unas dos mil instalaciones estatales.

Varias zonas permanecen incomunicadas por vía terrestre, y en el sector agropecuario las pérdidas se concentran en el café, los cultivos varios y las áreas forestales.