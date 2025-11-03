Amplían en Cienfuegos fuentes informativas para los públicos como saludo al Día del Archivero Cubano

Compartir en

El Archivo Histórico Provincial de Cienfuegos “Rita Suárez del Villar” actualiza nuevos fondos recibidos en la instalación, que devienen fuentes informativas para uso de los públicos, a propósito de las celebraciones por el Día del Archivero Cubano.

El Doctor en Ciencias, Alejandro García Rodríguez, jefe del Grupo de Procesos Técnicos, aseveró que organizan y clasifican documentos, y en este hacer, recién completaron el procesamiento de todos los fondos judiciales.

Estos incluyen los del Juzgado de Primera Instancia, el Correccional, de Instrucción, Municipales y el Tribunal de Urgencias, donde destacan los expedientes de los 35 juzgados de Buenavista y los del Levantamiento del 5 de Septiembre, destacó.

García Rodríguez explicó que cuentan con 33 fondos documentales, y en la actualidad procesan el del Instituto de Segunda Enseñanza, que contiene información valiosa sobre estudiantes, procesos de inscripción y datos demográficos.

Refirió el experto que el objetivo es concluir las primeras fases de descripción de este fondo educacional en diciembre, para comenzar con la creación de bases de datos y catálogos cuando comience el próximo año.

El Archivo Histórico Provincial de Cienfuegos realizó otras acciones en saludo al tres de noviembre, Día del Archivero Cubano, entre las que sobresalen el fortalecimiento de la investigación científica, charlas, matutinos y reconocimientos