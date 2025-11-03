Arribaron a Granma desde Cienfuegos nuevos refuerzos para el restablecimiento de las comunicaciones

Compartir en

Un nuevo equipo de labores de la División Territorial de la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba, en la provincia, llegó a Manzanillo para fortalecer el contingente sureño presente en las labores de recuperación en el oriente cubano, luego del paso de Melissa.

Yusnel Díaz Fernández, jefe del Grupo de Comunicación y Marketing de la entidad en el territorio, informó que partieron la víspera, y en la despedida les acompañó Yolexis Rodríguez Armada, gobernadora de Cienfuegos.

Díaz Fernández aseguró que el grupo, recién llegado a Manzanillo, tiene a su cargo la reconstrucción de las instalaciones telefónicas de los abonados y la restauración de los cables de planta exterior; muy afectados con el azote del evento meteorológico.

Los once trabajadores perlasureños unen sus manos y empeño a las de quince hombres de la misma empresa que ya estaban en la región granmense, con el propósito del restablecimiento del vital servicio para la sociedad.

Antes de la partida hacia Granma, Rodríguez Armada, recomendó a los miembros del contingente a tomar todas las medidas de seguridad personales y colectivas, y agradeció el gesto solidario que habla a favor del alto humanismo de los cienfuegueros.