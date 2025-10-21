🎧 Escúchenos en audio real

Adelanta Bandec Cienfuegos pago a jubilados y pensionados

Explica autoridad bancaria sobre limitación de transferencias mediante canales de pago electrónicos
A partir de este miércoles 22 de octubre, los jubilados y pensionados del Ministerio del Trabajo y Seguridad Social contarán con prioridad para cobrar en las sucursales bancarias, así como a través de los cajeros automáticos ubicados en el municipio de Cienfuegos y Aguada de Pasajeros.

Además de extraer en efectivo la mensualidad, los beneficiarios pueden acceder a los diferentes servicios bancarios presenciales, también con atención priorizada; tales como solicitar y recoger tarjetas red, asociar multibancas y recibir el asesoramiento necesario sobre los diferentes canales de pagos electrónicos y facilidades para operar desde la distancia.

Los jubilados y pensionados que cobran mediante tarjeta Red, pueden comprobar con anterioridad el importe depositado; tienen como opción consultar el saldo o últimas operaciones a través de Transfermóvil, Enzona, Kiosco Bandec, Banca Telefónica y Cajeros Automáticos, así como de manera presencial en sucursales bancarias.

Aunque la tarjeta Red no tiene fecha límite para extraer el dinero pagado, en caso de acudir al banco le sugerimos visitar las sucursales durante el calendario programado para facilitar y agilizar el pago de las pensiones; de esta manera podrá disfrutar de una atención priorizada, sin perder tiempo.

En Bandec Cienfuegos atenderle es una prioridad, del 22 y hasta el 29 de octubre el servicio estará organizado en función de atender y facilitar el cobro de pensiones.

Anay Terry Tejeda, Comunicadora Institucional, Bandec Cienfuegos.

 

