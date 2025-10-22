Ya se conocen los filmes que competirán por el Goya a la Mejor Película Iberoamericana

Compartir en

La Academia de Cine de España anunció los 15 largometrajes presentados por 15 países, que competirán por la nominación al Goya a la Mejor Película Iberoamericana.

Las películas seleccionadas por sus respectivos países están dirigidas por siete realizadores y ocho directores, que buscan quedar finalistas en la la 40 edición de los Premios Goya, que se celebrarán en Barcelona el próximo 28 de febrero.

Todas las cintas preseleccionadas se exhibirán en la sala de la Academia de Cine de España desde el próximo 27 de octubre y hasta el 21 de noviembre.

Los filmes presentados son Bajo las banderas, el sol, dirigida por Juanjo Pereira y seleccionada por Paraguay; Banzo, escogida por Portugal y realizada por Margarida Cardoso; Belén, dirigida por Dolores Fonzi que representa a Argentina; el largometraje peruano Cuadrilátero, dirigida de Daniel Rodríguez Risco.

Además, El extraordinario viaje del Dragón, película venezolana, dirigida por Kaori Flores Yonekura; La misteriosa mirada del Flamenco, sw Diego Céspedes, que representa a Chile; la costarricense La piel del agua, de Patricia Velásquez; La Virginia de los Bolivianos, desde Bolivia, de Juan-Cristóbal Ríos; la ecuatoriana Los ahogados, realizada por Juan Sebastián Jácome; Manas, de Marianna Brennand, Brasil.

Completan el listado, No nos moverán, de Pierre Saint Martin Castellano, representante de México; Perros, de Gerardo Minutti Bonilla, de Uruguay; Panamá, con Querido Trópico, por Ana Endara; República Dominicana con la película Sugar Island, dirigida por Johanné Gómez Terrero; y Un poeta, realizada por Simón Mesa Soto, de Colombia.

Tomado de Perlavisión