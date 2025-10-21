SNB: Elefantes abren con victoria ante los Toros en serie particular

Compartir en

Cienfuegos venció con marcador de 5 carreras por cero a Camagüey y dio primero en el inicio de la octava subserie particular correspondiente a la Serie Nacional de Béisbol 64.

Excelente labor monticular del derecho Raikol Suárez quien en seis capítulos no le permitió libertades a la batería contraria. Permitió seis indiscutibles, regaló tres boletos y ponchó a uno. El derecho de la Perla del Sur tiene en su récord 3-1.

De sentenciar el choque se encargó José Carlos Sarria, ya recuperado del «virus» que lo alejó por varias jornadas del montículo, y en tres inning solo le conectaron par de indiscutibles con dos bases por bolas y un ponche, para salvar el primer cotejo del torneo.

La ofensiva no fue abundante pero si productiva (5 incogibles).

La primera anotación vino por el segundo vuelacercas del novato Yordan Artiles, quien se fue de 4-2 con otro remolque, mientras Pedro González bateó de 3-1 y dos fletadas para la goma, siendo ambos los mejores con el madero.

Los Elefantes ahora presentan balance de 17 victorias y 15 derrotas, y se mantienen en el noveno puesto de la tabla de posiciones a solo medio juego de la zona de clasificación.

Camagüey en el puesto 12, con 15 sonrisas y 21 descalabros se alejó a cuatro partidos del conjunto sureño.

Este miércoles será el segundo choque en la propia sede, el estadio Cándido González.