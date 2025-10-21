🎧 Escúchenos en audio real

Cienfuegos

Abrirá sucursal de Correos de La Juanita para pago a jubilados

Geysi Rosell Cuéllarpor Geysi Rosell Cuéllar
La sucursal de Correos Cienfuegos, sita en La Juanita, abrirá este miércoles 22 de octubre con el propósito de realizar el pago a los jubilados, que según calendario nacional comienza en esa misma fecha.

Sarah Maritza Castillo González, comunicadora institucional de la empresa cienfueguera, explicó que el servicio lo extenderán hasta el miércoles 29 de octubre, y si luego de esa fecha, aún quedara pendiente algún jubilado por cobrar, será atendido en el centro de clasificación postal.

Castillo González especificó que Correos Cienfuegos imprimió las nóminas de pago, pues facilita mantener la prestación sin necesidad de depender del fluido eléctrico, y así continúa en el tiempo establecido el servicio a los beneficiados con la seguridad social.

