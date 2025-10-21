Posible formación de tormenta en el Caribe, atención Cuba

Compartir en

El área de baja presión sobre el Mar Caribe central parece desarrollar un centro bien definido y se espera la formación de una tormenta tropical hoy mientras pierde velocidad.

El informe del Centro Nacional de Huracanes sobre AL 98 destaca que se producirán

fuertes lluvias y ráfagas de viento en partes de las Islas ABC (Aruba, Bonaire y Curazao) en los próximos días.

Alerta el reporte a las autoridades y meteorólogos de Puerto Rico, La Española, Jamaica y Cuba monitorear el progreso de este sistema ya que existe el riesgo de fuertes lluvias e inundaciones, fuertes vientos y oleaje fuerte más adelante esta semana.

La actual temporada ciclónica, que arrancó el 1 de junio último y se extiende hasta el 30 de noviembre, ha tenido una evolución inédita en comparación con ciclos anteriores.

Hasta el momento se han formado siete tormentas tropicales, una subtropical y cuatro huracanes. De formarse una tormenta tropical, llevaría el nombre de Melissa.