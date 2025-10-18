Silvio Rodríguez en Uruguay, 12 años después de su último concierto

Compartir en

El cantautor cubano Silvio Rodríguez retomó en Montevideo su gira por cinco países de Sudamérica, que le llevó antes a Chile, Argentina y ahora Uruguay.

Silvio se reencontró con su público uruguayo 12 años después de su último concierto.

Esta vez serán dos, en el Antel Arena de esta capital, un moderno complejo con capacidad para más de 10 mil personas sentadas y el segundo concierto será el sábado 18 de octubre.

Rodríguez visitó a Lucía Topolansky, viuda del expresidente José Mujica, a quien dedicó el tema “Más porvenir” meses antes de su fallecimiento.

Fue como parte de un proyecto lanzado por el argentino León Gieco denominado “Una canción para Pepe”.

«Querido Pepe, este es mi saludo desde Cuba para ti y para Lucía, estos versos los compuse en 2009, cuando te escuché decir algunas cosas, y hace unos días los terminé, motivado por el llamamiento de nuestro querido León Gieco. Un abrazo infinito», dijo entonces el cubano en un video.

La gira inició en la escalinata de la Universidad de La Habana e incluye hasta noviembre a Perú y Colombia. En ese mes tendrá lugar en Uruguay el XXVII encuentro anual que realizan simpatizantes de la música del cantautor, la “tropa cósmica”, como le llamó el fundador del Movimiento de la Nueva Trova cubana.

La reunión será en Montevideo y Maldonado entre el 22 y el 29 de noviembre.

Ese último día sus seguidores reunidos aquí celebrarán el cumpleaños 79 de quien dejó escapar al “Unicornio Azul”, una fábula eternamente joven para más de una generación en Cuba y otros lares.