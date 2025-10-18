🎧 Escúchenos en audio real

Cuba

Promovido Oscar Pérez-Oliva Fraga como Vice Primer Ministro

Agencia Cubana de Noticiaspor Agencia Cubana de Noticias
El Consejo de Estado, a propuesta del Presidente de la República y previa aprobación del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, acordó promover al cargo de Vice Primer Ministro a Oscar Pérez-Oliva Fraga, quien se mantendrá además en la responsabilidad de ministro del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera.

Una nota oficial dada a conocer a los medios refiere que Pérez-Oliva, de 54 años de edad, es graduado de ingeniería en electrónica y ha transitado desde la base por diferentes responsabilidades en el sistema empresarial, hasta director general de la Empresa Maquimport y director de Evaluación de Negocios en la Zona Especial de Desarrollo Mariel.

En el órgano central del Ministerio de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera se desempeñó como vice ministro, vice ministro primero, cargo desde el cual fue promovido a ministro, añade el texto.

