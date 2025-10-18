Desarrollan en Cienfuegos Taller Provincial de Calidad

Compartir en

La conferencia relacionada con el análisis de la próxima versión de la Norma ISO 9001 del 2026, del Máster en Ciencias Luis García López inició el Taller Provincial sobre Calidad que especialistas de empresas cienfuegueras desarrollaron, en esta ciudad, para conmemorar el Día Mundial de la Normalización.

Auspiciado por la Unión Nacional de Arquitectos e Ingenieros de la Construcción de Cuba en Cienfuegos, (UNAICC), el encuentro devino momento oportuno para destacar la importancia de los sistemas de gestión, las normas y su impacto en la sociedad y dialogar sobre optimización de procesos, tecnologías emergentes, eficiencia energética, sostenibilidad y responsabilidad social.

Motivaron al auditorio las disertaciones del experto Rolando García, sobre la Importancia de la ingeniería civil en la lucha por el cambio climático y la exposición de Lázaro Borroto Pérez, presidente de la Sociedad de Ingeniería Mecánica, Eléctrica e Industrial en Cienfuegos, sobre la plataforma de cursos virtuales Academia UNAICC, ya a disposición de todos de manera online.

El taller, que también forma parte de las actividades que desarrollan en el territorio sureño durante el Mes de la Calidad, como se le denomina a Octubre, contó con la asistencia de ingenieros y arquitectos de la Empresa de Servicios Técnicos de la Construcción, la Eléctrica, la Refinería, Inmobiliaria del Turismo y de varias secciones de base de la UNAICC.

Arístides Nicolás Montero Torres, presidente de la Junta Directiva Provincial de la Unión Nacional de Arquitectos e Ingenieros de la Construcción en Cienfuegos, reconoció la connotación del taller y convocó a incrementar la participación de los afiliados en actividades de capacitación que materializan el tercer viernes de cada mes con la asistencia también de jubilados del sector.

Para el Noticiero Estelar fue un reporte de la periodista Marcia Silva Llano.