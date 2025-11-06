🎧 Escúchenos en audio real

Cienfuegos / Salud

Participan estudiantes de Cienfuegos en pesquisas comunitarias contra las arbovirosis

Luzdeibys González Forcadespor Luzdeibys González Forcades
Participan estudiantes de Cienfuegos en pesquisas comunitarias contra las arbovirosis
Compartir en

Los trabajadores de todas las áreas de Salud del municipio de Cienfuegos contribuyen con el combate contra las arbovirosis para erradicar los vectores, cortar la transmisión y minimizar el número de enfermos.

Así aparece ilustrado en el perfil institucional de Facebook, de la Dirección general de Salud, pues constituye una necesidad de los pobladores en el territorio cienfueguero.

Los salubristas trazaron estrategias para llegar a cada hogar y participan profesionales especializados junto a estudiantes de primer año de carreras técnicas de la Salud.

Casi al finalizar la jornada de este jueves, destacaba la labor de los jóvenes en el Consejo Popular de Rancho Luna para abatizar los envases con agua, mientras que los especialistas en Medicina Interna y Pediatría realizaron sus consultas en el asentamiento rural.

(Foto: Dirección Provincial Salud Cienfuegos)

Luzdeibys González Forcades

Ver todas las entradas de Luzdeibys González Forcades →

Puede que también te guste

Los-15-del-CEA

🎧 El Triángulo de la confianza: Los 15 del CEA

Fomentan servicios electrónicos en Correos Cienfuegos

Otorgan a Correos Cienfuegos condición de Destacado Nacional

Hepatitis en Reina

🎧 El Triángulo de la confianza: Hepatitis en Reina

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *