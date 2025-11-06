Participan estudiantes de Cienfuegos en pesquisas comunitarias contra las arbovirosis

Compartir en

Los trabajadores de todas las áreas de Salud del municipio de Cienfuegos contribuyen con el combate contra las arbovirosis para erradicar los vectores, cortar la transmisión y minimizar el número de enfermos.

Así aparece ilustrado en el perfil institucional de Facebook, de la Dirección general de Salud, pues constituye una necesidad de los pobladores en el territorio cienfueguero.

Los salubristas trazaron estrategias para llegar a cada hogar y participan profesionales especializados junto a estudiantes de primer año de carreras técnicas de la Salud.

Casi al finalizar la jornada de este jueves, destacaba la labor de los jóvenes en el Consejo Popular de Rancho Luna para abatizar los envases con agua, mientras que los especialistas en Medicina Interna y Pediatría realizaron sus consultas en el asentamiento rural.