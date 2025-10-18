Eros Ramazzotti vuelve a enamorar con gira “Una historia importante»

El cantante italiano Eros Ramazzotti vuelve a enamorar al mundo con “Una historia importante World Tour”, una gira que arranca de manera oficial con doble cita en Ámsterdam y unos shows concebidos como un evento único previo.
Aunque no necesita presentación, el autor del himno “Música e’”, conquistará este año y en 2026 algunos de los estadios más importantes del mundo con una gira “de proporciones épicas”, según medios de prensa, como Los Ángeles Times, y sus conciertos en esta capital los días 17 y 18 de octubre están pensados como espectáculos especiales.
El Ziggo Dome de Ámsterdam será el escenario de estas primeras presentaciones, sin embargo, ya en la noche de este jueves llevó su música a Norteamérica con su parada inicial en Toronto, Canadá.
Ramazzotti ya tiene, además, marcado su paso por Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México y su carta de presentación será el amor por la música.
El cantante italiano también presentará su show en ciudades como Nueva York, Madrid y Buenos Aires.
México, Bogotá, Lima y la capital argentina tienen su regalo en noviembre.
Llegado 2026 el intérprete recalará en febrero (14) en el Accor Arena de París, como parte de la gira europea y por ese continente con más de una treintena de fechas que se extenderán hasta el 6 de mayo en el Meo Arena de Lisboa.
Antes están España, con dos fechas confirmadas en el Palau Sant Jordi de Barcelona (2 de mayo) y en el Movistar Arena de Madrid (4 de mayo).
Después el estadio de San Siro en Milán el 9 de junio o el Stadio Olímpico de Roma el 16 de ese mismo mes, como algunos de los espacios en los que actuará ante sus compatriotas en el verano de 2026.
Su música ha sido banda sonora de amores, rupturas, reencuentros y momentos que trascienden generaciones, y ahora vuelve a conquistar el mundo con una gira global que promete hacer historia.
“Una Historia Importante World Tour” es un recorrido que cruzará 30 países en cuatro etapas:
Se trata de una gira producida por Friends & Partners-Eventim y Radiorama, y también marcará el retorno de Ramazzotti a los estadios de su natal Italia.
Más que un regreso, esta gira es una declaración de amor a quienes han seguido cada acorde, cada verso, cada silencio de Ramazzotti.