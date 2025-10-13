Compartir en

Del 10 al 20 de octubre acontece la Jornada de la Cultura Cubana y desde el Centro Provincial del Libro y la Literatura de Cienfuegos anuncian un programa literario en saludo aniversario 34 de Ediciones Mecenas.

Roly Martínez, comunicador de la institución cultural adelantó que entre las acciones figuran el Panel «Política Cultural: andando, severamente andando», con el moderador Orlando García Martínez junto a reconocidos intelectuales como panelistas, con sede en los Jardines de la Uneac.

La Librería Ateneo Dionisio San Román acogerá por estos días un Homenaje a la escritora Grisel Gómez, fundadora del sello editorial Mecenas, mientras, trascenderá el Brindis con autores del Catálogo de la Editorial, amenizado con el Concierto del Dúo Concuerda.

Según el especialista del Centro, prevén además espacios culturales como La Tendedera, con Miguel Pérez Valés, en el Portal de la Librería Ateneo Dionisio San Román y El Bombo Literario, con Roberto Sotolongo.