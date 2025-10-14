Soluciones innovadoras en Cienfuegos para parque automotor usado en las telecomunicaciones

Compartir en

La labor de los innovadores del Taller de la División Territorial de la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba, en Cienfuegos, trasciende en el funcionamiento óptimo de los vehículos especializados que conforman el parque automotor empresarial y hacen posible el trabajo a todo lo largo y ancho del territorio sureño.

Pedro Vázquez Castro, mecánico del Taller y autor de más de una decena de innovaciones, especificó que una de las soluciones de mayor envergadura logró aplicarse en camiones de las áreas de Inversiones y Logística y Servicio, porque algunos portan grúas necesarias para faenas con equipos de gran porte.

También logró junto a su compañero de labores, José Rolando Delgado, la sustitución de embragues hidroneumáticos por mecánicos a equipos que continúan en explotación y participaron en la conexión del cable submarino que une a Cuba con Martinica y el montaje de una torre para la telefonía móvil en Crucesita, entre otras actividades de valor, significó.

Vázquez Castro logró rescatar bombas de agua, sistemas de embrague y tuberías de varios motores y la creatividad deviene alternativa imprescindible, porque las referidas piezas están en déficit en el país, por los altos costos en el mercado internacional y la situación económica vivida en la isla.

Pedro Vázquez Castro (al centro atrás) junto a su colectivo en el Taller de la División Territorial de la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba, en Cienfuegos, recibió reconocimientos por dichos aportes, y el más reciente lo obtuvo en la Segunda Edición de la Expo Feria de Innovación Provincial.