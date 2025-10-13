🎧 Escúchenos en audio real

Fortalecen pesquisa y vigilancia clínica en Cienfuegos por arbovirosis

Situación epidemiológica: arbovirosis en Cienfuegos
Ante el incremento de la morbilidad por fiebre, el sistema de salud en Cienfuegos reordena y fortalece sus servicios, informó en conferencia de prensa el Dr. Edelis Molina Moreira, director de Atención Médica, Medicamentos y Tecnología de la Salud en la dirección general del sector.

Especificó que refuerzan la pesquisa y vigilancia clínica de las enfermedades provocadas por arbovirus, «sobre todo dirigido a identificar signos de alarma en edades pediátricas, adultos, y grupos priorizados».

De igual forma precisó que, en la presente etapa del año intensifican la labor en las consultas de clasificación de la fiebre en los cuerpos de guardia con el incremento de recursos humanos, en los cuerpos de guardia del hospital pediátrico y el General Universitario Dr. Gustavo Aldereguía Lima.

Molina Moreira también informó sobre el rescate de las consultas evaluadoras de los cuerpos de guardia de todas las áreas de salud de la provincia, constituidas por especialistas de medicina interna, pediatría, medicina general integral y epidemiólogos.

Reiteró que, «ante un paciente con fiebre, lo más prudente es acudir a los servicios de salud».

