Auspicia teatro Terry, de Cienfuegos, espectáculo circense callejero

El teatro Tomás Terry, de Cienfuegos, auspicia esta semana un espectáculo circense callejero asumido por el clown italiano Federico Laurenti y la bailarina mexicana Arantxa Montero.

Según reseñan desde la institución cultural, la propuesta escénica de los referidos artistas comprende malabares con clavas (con y sin fuego) y balls, así como danza contemporánea y circense.

El programa de presentaciones que iniciará este martes 14 a las 10 de la mañana en la Fachada de la Sala Teatro A Cuestas, del Boulevard, prevé también actuaciones a las tres de la tarde del miércoles 15 en el Café Teatro Terry. Anuncian además su presencia la tarde del próximo jueves en la Escuela de Arte Benny Moré y el viernes 17, a las 11 de la mañana en la Casa de Cultura Benjamín Duarte.

