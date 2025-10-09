🎧 Escúchenos en audio real

Marcia Silva Llano
Los Comités de Defensa de la Revolución (CDR) en la provincia de Cienfuegos convocan a su membrecía a realizar jornadas de limpieza y saneamiento ambiental en repartos y asentamientos, como respuesta al llamado de la máxima dirección política del territorio y el país para disminuir los riesgos ante arbovirosis circulantes.

Mileidys Varela  López, coordinadora Provincial de los CDR explicó a la Radio que hasta todos los municipios, consejos populares y asentamientos rurales sureños llegan las orientaciones para de manera entusiasta incorporar a los cederistas a la limpieza en las áreas más vulnerables por la existencia de basureros improvisados, el enyerbamiento y  macrovertederos de deshechos y escombros.

Acotó que dialogan con dirigentes de base, cederistas de todas las edades y  jóvenes de reciente incorporación para en el aniversario 65 de la creación de los CDR, retomar los segundos domingos de cada mes como jornada fija para la movilización en la totalidad de las cuadras y efectuar los trabajos voluntarios, con sistematicidad.

La convocatoria encaminada a tener su momento más efectivo este fin de semana, queda como llamado para limpiar jardines, solares yermos, parcelas y terrenos entre edificios y apoyar así las labores de higienización de Servicios Comunales, deprimidas por la falta de recursos y personal.

