Como un evento que reune la riqueza de la ciencia y la inventiva, fundamentales en la gestión de gobierno, califican el desarrollo de la segunda edición de la Expo Innovación Provincial Cienfuegos 2025, con sede hoy en el Taller de los Artistas, de la Perla del Sur.

En la cita más de 40 trabajos responden a la Categoría Innovación para el Desarrollo Local e igual cifra de presentaciones clasifican dentro del área de la Innovación Tecnológica.











Según resaltó Mairel Fuentes Díaz, subdelegada de Ciencia Tecnología e Innovación, el encuentro sesionó en la Jornada del Innovador, y es un espacio en el que confluyen las ideas más audaces y los proyectos más instructivos del territorio sureño.

La especialista expresó que es una visión amplia y objetiva para hacer de la ciencia y la innovación una herramienta eficaz, pues no es más ciencia y más científicos, sino el impulso de un desarrollo justo a través de las capacidades de los cienfuegueros.

La M. Sc. Yarina de la Cridad Soto Herrera, delegada territorial del Citma, significó que la feria incentiva el desarrollo sostenible desde el intercambio de experiencias con el fomento de productos competitivos.

Asimismo, contribuye al avance económico, con la integración de políticas, estrategias y mecanismos que promueven la investigación científica, desde la tecnología y abarca los sectores productivo, estatal, no estatal y presupuestado.

La gestión de Gobierno sobre la base de la ciencia y la innovación enfrenta desafíos desde su implementación en 2021, no obstante, avanza en la generalización de las buenas prácticas innovadoras y motiva el desarrollo sostenible e inclusivo.