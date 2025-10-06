Silvio Rodríguez concluye este lunes exitosas presentaciones en Chile

Compartir en

El trovador cubano Silvio Rodríguez ofrecerá este lunes el último de sus cuatro conciertos en Chile, donde además visitó la Fundación Víctor Jara y fue recibido en el Palacio de La Moneda por el presidente Gabriel Boric.

Este fin de semana Silvio se reunió con la hija del músico chileno, Amanda Jara, y compartió con trabajadores del centro cultural dedicado a mantener viva la memoria del autor de reconocidas piezas como El derecho de vivir en paz, Manifiesto y Plegaria a un labrador.

El cantautor cubano incluso pudo tomar en sus manos la guitarra original de Víctor, referente de la canción de protesta y militante del Partido Comunista quien fue asesinado por la dictadura de Augusto Pinochet en 1973.

En la primera de sus cuatro presentaciones en el Movistar Arena, el 29 de septiembre, Silvio Rodríguez rindió homenaje a Jara e interpretó una de sus más famosas canciones: Te recuerdo Amanda, lo cual provocó una amplia ovación en el recinto con capacidad para más 17 mil personas.

“Fue un concierto conmovedor de principio a fin”, declaró a Prensa Latina la cantante chilena Cecilia Concha Laborde, quien tuvo la suerte de poder verlo.

Las entradas para el Movistar Arena se agotaron en apenas unas horas cuando hace unos meses salieron a la venta y el artista tuvo que duplicar sus recitales aquí.

Silvio fue recibido la pasada semana por el presidente Gabriel Boric en el Palacio de La Moneda, donde recorrió la instalación y estuvo en el despacho de Salvador Allende.

Siempre es maravilloso volver a Chile, dijo el trovador quien estuvo por primera vez aquí en 1972 durante el gobierno de Allende y luego volvió en 1990, tras el fin de la dictadura, cuando ofreció un concierto en el Estadio Nacional ante unas 80 mil personas.

El autor de Ojalá, el Necio, La era está pariendo un corazón y Santiago de Chile, entre muchas otras, realiza una gira iniciada en La Habana y que lo llevará también a Argentina, Uruguay, Perú y Colombia.

Espectacular regreso de Silvio Rodríguez a Chile, Silvio emociona al Movistar Arena con sus clásicos y su vigencia y Silvio se reencuentra con Chile, fueron algunos de los titulares de los medios de prensa locales.

Esta noche tendrá como artista invitado al artista Nano Stern.