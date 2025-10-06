Actividades en Cienfuegos por 30 años de Sindicato de Hotelería y Turismo

Compartir en

Con un programa de actividades que tiene entre sus principales objetivos el reconocimiento a quienes laboran con eficiencia por la calidad en la prestación de los servicios iniciaron ya en Cienfuegos las acciones por la celebración de los 30 años de la constitución del Sindicato Nacional de Trabajadores de Hotelería y Turismo.

Durante todo el actual mes los cienfuegueros afiliados al sector laborarán intencionalmente en la recuperación del Turismo y la obtención de resultados superiores en la llamada temporada alta; así como laborarán por la disminución de los costos y gastos por dólar de ingreso, ahorro de portadores energéticos, materias primas y el funcionamiento orgánico.

Alexander Santana Fernández, secretario general del Buró del Secretariado Provincial de ese gremio sureño, dijo en exclusiva para la Radio, que la jornada, presidida por el lema: Por Cuba, Compromiso, Calidad y Eficiencia, persigue promover una amplia y consciente movilización de los trabajadores del Turismo para alcanzar mejores resultados en los ingresos al país y transformar el funcionamiento orgánico.

Agregó que hasta finalizar octubre, los afiliados al Sindicato de la Hotelería y el Turismo en Cienfuegos efectuarán matutinos especiales, encuentros con exdirigentes sindicales, competencias de gastronomía, entrega de donativos a pacientes de larga estadía en el hospital pediátrico sureño y trabajos productivos de limpieza y embellecimiento en instalaciones hoteleras y extra hoteleras.

El Sindicato del Turismo, fue creado el 28 de octubre de 1995 como homenaje a Ernesto Che Guevara, paladín de la calidad y al Señor de la Vanguardia Camilo Cienfuegos, vinculado a la esfera de los servicios y continúa constituyendo un sector estratégico para la economía del país.