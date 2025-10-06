🎧 Triángulo de la confianza: 21 años de la Brigada de instructores de arte José Martí en Cienfuegos

Fundada por Fidel el 20 de octubre de 2004, la Brigada de instructores de arte José Martí (BJM) es cantera y estímulo del trabajo barrial y la familia. Sobre el funcionamiento de este colectivo en Cienfuegos, a 21 años de creado, dialogan en el Triángulo de la confianza, los licenciados Magdiel Jaureguí, presidente provincial de BJM, y Dorys Espinosa, instructora de la especialidad de música.
Jorge Dominguez Morado
Periodista graduado en 1993 como Licenciado en Periodismo en la Universidad de La Habana. Corresponsal de la emisora Radio Taíno en Cienfuegos. Laboró como editor web de la multinacional TeleSUR. Premio Nacional de Periodismo Simón Bolivar 2017.Ver todas las entradas de Jorge Dominguez Morado →