🎧 Triángulo de la confianza: 21 años de la Brigada de instructores de arte José Martí en Cienfuegos

Jorge Dominguez Morado
Los-20-de-las-Brigadas-Jose-Mart
Fundada por Fidel el 20 de octubre de 2004, la Brigada de instructores de arte José Martí (BJM) es cantera y estímulo del trabajo barrial y la familia. Sobre el funcionamiento de este colectivo en Cienfuegos, a 21 años de creado, dialogan en el Triángulo de la confianza, los licenciados Magdiel Jaureguí, presidente provincial de BJM, y Dorys Espinosa, instructora de la especialidad de música.

