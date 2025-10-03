🎧 Triángulo de la confianza: Jornada Octubre Urbano 2025

Los arquitectos Nancy González y Jorge Enrique Ávila, jefa del grupo de gestión y planeamiento urbano, y especialista principal de la dirección de planeamiento en la Dirección de Ordenamiento Territorial y Urbanismo en Cienfuegos, respectivamente, participan en el Triángulo de la confianza para hablar sobre la Convocatoria a la Jornada Octubre Urbano 2025.
Jorge Dominguez Morado
Periodista graduado en 1993 como Licenciado en Periodismo en la Universidad de La Habana. Corresponsal de la emisora Radio Taíno en Cienfuegos. Laboró como editor web de la multinacional TeleSUR. Premio Nacional de Periodismo Simón Bolivar 2017.Ver todas las entradas de Jorge Dominguez Morado →