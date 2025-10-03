🎧 Triángulo de la confianza: Jornada Octubre Urbano 2025

Compartir en

Los arquitectos Nancy González y Jorge Enrique Ávila, jefa del grupo de gestión y planeamiento urbano, y especialista principal de la dirección de planeamiento en la Dirección de Ordenamiento Territorial y Urbanismo en Cienfuegos, respectivamente, participan en el Triángulo de la confianza para hablar sobre la Convocatoria a la Jornada Octubre Urbano 2025.