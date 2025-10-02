Evalúa Díaz- Canel afectaciones por las lluvias en Guantánamo

Compartir en

Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Partido Comunista de Cuba (PCC) y Presidente de la República, llegó hoy hasta la comunidad de Ullao, municipio de Niceto Pérez, en Guantánamo, para constatar los daños de las recientes lluvias en uno de los más poblados más afectados por la onda tropical de los últimos días, devenida tormenta tropical Imelda.

Acompañaron a Díaz-Canel, Manuel Marrero Cruz, miembro del Buró Político del Comité Central del Partido y Primer Ministro, e Inés María Chapman Waugh, vice primera ministra de Cuba, así como Yoel Pérez García, primer secretario del PCC en la provincia, y Alis Azahares Torreblanca, gobernadora de Guantánamo.

El mandatario fue recibido por el pueblo de Ullao, que cuenta con mil 187 habitantes residentes mayoritariamente en edificios multifamiliares, y donde se registraron 597 milímetros de lluvias en 72 horas, las cuales provocaron el desbordamiento del río Seco hacia el poblado, penetraciones de agua en las viviendas y filtraciones de techo.

Rogelio Castillo Martínez, presidente del Consejo Popular de Ullao, explicó que se trabaja en las labores de recuperación, limpieza e higienización del poblado, distante unos 25 kilómetros al suroeste de la ciudad de Guantánamo y cercano a la ilegal base naval que el gobierno de los Estados Unidos mantiene en suelo cubano desde hace más de 120 años en contra de la voluntad del pueblo.

Previamente Díaz Canel visitó el asentamiento de Hatibonico, en el municipio de Caimanera, sitio Reserva ecológica, y donde se precipitaron 657 milímetros de lluvias en 72 horas.