🎧 Triángulo de la confianza: Convención científica internacional de la Universidad de Cienfuegos

Del 28 al 31 acontecerá la tercera Convención Científica Internacional de la Universidad Carlos Rafael Rodríguez, de Cienfuegos y sobre este evento ofrece detalles en el Triángulo de la confianza la Doctora en Ciencias Dunia María García Lorenzo, vicerrectora de Investigación y Postgrado de este centro.

Periodista graduado en 1993 como Licenciado en Periodismo en la Universidad de La Habana. Corresponsal de la emisora Radio Taíno en Cienfuegos. Laboró como editor web de la multinacional TeleSUR. Premio Nacional de Periodismo Simón Bolivar 2017.

