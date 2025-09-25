Presidente cubano chequea termoeléctrica en provincia oriental

Compartir en

El presidente cubano, Mliguel Díaz-Canel, visitó hoy la termoeléctrica Antonio Maceo en Santiago de Cuba, como parte del recorrido nacional de chequeo para la recuperación del Sistema Electroenergético Nacional (SEN).

La entidad, conocidamente popularmente como Renté, esta generando hoy 170 megavatios (MW) y, aunque se ha visto afectada por salidas imprevistas, avanza hacia la estabilidad con la entrada de su bloque 5 luego de un mantenimiento parcial.

«El resto de sus bloques, el 6 y el 3, están fuera del ciclo de mantenimiento y están generando 50 MW cada uno», explicó el director general de Renté, Jesús Aguilar.

Asimismo agregó que la unidad 4 está fuera de servicio desde 2023 pero que «se prepara su estrategia de recuperación como parte del plan de gobierno para fortalecer el SEN».

Según la Presidencia de la República para el mes de diciembre están planificados mantenimientos ligeros en las unidades 6 y 3, lo que permitirá mejores condiciones para el fin de año.

Por su parte el mandatario insistió en la calidad de estas operaciones y se enfocó además en el mantenimiento de la unidad 5, que debe pasar también por trabajos correctivos «para seguir recuperando potencia y tener más disponibilidad en los próximos meses».

El jefe de Estado reconoció a los trabajadores eléctricos del país por su labor sin descanso y defendió la estrategia trazada, que consiste en recuperar capacidades de generación térmica y distribuida, así como continuar con la construcción de parques solares.

Sobre estos se refirió a la generación de más de 600 MW logrados en un día y acotó que de los parques solares fotovoltaicos comprometidos para este año solo queda uno por iniciar, pues el resto está en funcionamiento o en construcción.