El Archivo Histórico Provincial de Cienfuegos modificó el horario de atención a los públicos, cómo parte de los reajustes por la contingencia energética, y ahora abre de lunes a jueves, desde las ocho y treinta de la mañana, hasta las dos y treinta de la tarde.
Anabel Estrada de la Oz, comunicadora institucional, explicó que brindan servicios a personas naturales y jurídicas, tanto cubanas como extranjeras, con residencia permanente en el país o en el exterior.
Dentro de las prestaciones más solicitadas sobresalen las Consultas y asistencia técnica, Asesorías en materia de Gestión Documental y Archivos, Búsqueda de información, Entrega de certificaciones parciales y literales y Digitalización de documentos y fotografías, acotó.
El Archivo Histórico Provincial de Cienfuegos está ubicado en calle veintisiete, entre cincuenta y dos y cincuenta y cuatro, Centro Histórico de la ciudad, frente a los bomberos y allí ofrecen atención a los usuarios de manera personalizada.
También aclaran dudas a través de las redes sociales Facebook, X e Instagram, el correo electrónico comunicacion.cfg@arnac.cu, y el número telefónico 43516957, especificó la experta.
El centro gestiona la actividad archivística de la provincia de Cienfuegos con el fin de facilitar la organización y conservación de la documentación, que es Patrimonio Documental Histórico del territorio, para brindar con ella un servicio público, aseveró Estrada de la Oz.
Promueve Archivo Histórico Provincial de Cienfuegos nuevos horarios
