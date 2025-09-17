Promueve Archivo Histórico Provincial de Cienfuegos nuevos horarios

Compartir en

El Archivo Histórico Provincial de Cienfuegos modificó el horario de atención a los públicos, cómo parte de los reajustes por la contingencia energética, y ahora abre de lunes a jueves, desde las ocho y treinta de la mañana, hasta las dos y treinta de la tarde.

Anabel Estrada de la Oz, comunicadora institucional, explicó que brindan servicios a personas naturales y jurídicas, tanto cubanas como extranjeras, con residencia permanente en el país o en el exterior.

Dentro de las prestaciones más solicitadas sobresalen las Consultas y asistencia técnica, Asesorías en materia de Gestión Documental y Archivos, Búsqueda de información, Entrega de certificaciones parciales y literales y Digitalización de documentos y fotografías, acotó.

El Archivo Histórico Provincial de Cienfuegos está ubicado en calle veintisiete, entre cincuenta y dos y cincuenta y cuatro, Centro Histórico de la ciudad, frente a los bomberos y allí ofrecen atención a los usuarios de manera personalizada.

También aclaran dudas a través de las redes sociales Facebook, X e Instagram, el correo electrónico comunicacion.cfg@arnac.cu, y el número telefónico 43516957, especificó la experta.

El centro gestiona la actividad archivística de la provincia de Cienfuegos con el fin de facilitar la organización y conservación de la documentación, que es Patrimonio Documental Histórico del territorio, para brindar con ella un servicio público, aseveró Estrada de la Oz.