Roxana Gómez: sexto lugar mundial y récord nacional en los 400 metros

Cienfuegos presente en una final mundial de los 400 metros en Tokyo.

La sureña Roxana Gómez no defraudó a sus entrenadores y a la afición cubana al imponer este jueves 18 de septiembre de 2025 récord nacional en la final de los 400 metros con un tiempo de 49.48 segundos, como parte del Campeonato Mundial de Atletismo que se desarrolla en la capital japonesa.

En una de las carreras más rápidas de la historia -dos corredoras bajaron de los 48.00 segundos y todas de 50.00 segundos- la espigada atleta antillana dejó atrás la anterior marca de la extraordinaria Ana Fidelia Quirot de 49.61.

Desde las semifinales ya Roxana mostró credenciales para superarse así misma al cronometrar 49.78 s, a solo 7 centésimas de su marca anterior.

La cienfueguera, de 26 años también había llegado a la final de los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020, pero una lesión le impidió competir, por lo que esta final es la primera al más alto nivel.

La estadounidense Sydeny Mclaughlin-Levrone se llevó el título con uno de los mejores tiempos de la historia 47.78 segundos, la actual campeona olímpica dominicana Marileidy Paulino obtuvo la plata al correr la distancia en 47.98 y la atleta de Bairen Salwa Eid Naser alcanzó el bronce con 48.19 s.