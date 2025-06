Compartir en

Ricardo Ronquillo llegó a la presidencia de la Unión de Periodistas de Cuba (UPEC) en 2018, año en el que se desarrolló una fase de agudización de la guerra comunicacional contra Cuba. Fue el momento en que se articuló un verdadero “ecosistema” mediático contrarrevolucionario, con medios digitales, influencers, etc. Es lo que Ronquillo llama “el cluster de los medios contrarrevolucionarios anticubanos”, que tomó influencias de procesos de injerencia en otros países, como lo ocurrido en el Maidán de Ucrania.

Y el 11 de Julio de 2021 esta guerra comunicacional tuvo un momento culminante, ya que la Contrarrevolución logró convocar a manifestantes contra el Gobierno cubano en varios lugares de la Isla. Eran momentos también de intensísima guerra económica desde EEUU, cuando Cuba, en plena Covid-19, se quedó sin oxígeno medicinal y EEUU le negó la posibilidad de adquirirlo, nos explica.

En esa coyuntura, los medios públicos cubanos ya carecían de la infraestructura y los soportes materiales y humanos necesarios para hacer frente a dicha guerra comunicacional, para la que desde EEUU se crearon verdaderos “laboratorios de manipulación”, los “más sofisticados del mundo contemporáneo”, en palabras del periodista, mientras en Cuba había (y hay) una necesidad de “modernizar el sistema de medios”, pero sin recursos. La guerra comunicacional, incide, es “parte de la guerra integral contra Cuba”.

En este escenario, la prensa cubana enfrenta sus propias necesidades de cambio y transformación: “defendemos un nuevo modelo de prensa pública para el socialismo”, señala. Un modelo que supere definitivamente “el importado del socialismo del siglo XX”, que incorpore “las ventajas de las tecnologías”, en una nueva “relación entre prensa e instituciones cubanas” y con “un nuevo modelo de gestión editorial”, este último en un proceso de experimentación en diversos medios del país.

Recuerda Ronquillo que, en la Constitución, aprobada en 2019, se dice que “los sistemas de prensa deben ser de propiedad pública o social” y que la Ley de Comunicación es la tercera norma jurídica cubana más discutida por la población.

Hablamos también acerca de la libertad de prensa que, según el entrevistado, se relaciona equivocadamente con “medios privados de comunicación”.

Ricardo Ronquillo se refiere, asimismo, al tema de la solidaridad internacional con Cuba, en el terreno también de los medios de comunicación: “no solo debemos estar unidos, sino articulados, no se puede pensar en la supervivencia de la Revolución cubana y de cualquier otro proyecto de emancipación si no se piensa en la solidaridad internacional”.

Y expresa su admiración al pueblo cubano: “uno se asombra de la enorme capacidad de resistencia del pueblo cubano, que resiste frente a los siete jinetes del apocalipsis; y no es que no haya habido inconformidades y manifestaciones de protesta puntual. Pero las organizaciones políticas, sociales y comunitarias les han salido al paso. Y los problemas se han resuelto como los resolvió Fidel en aquel famoso `maleconazo´, no con las fuerza de seguridad, sino iendo allí en persona”.

Recuerda que «el expresidente de México Andrés Manuel López Obrador dijo que el pueblo cubano era merecedor del Premio Mundial de la Dignidad, porque es difícil imaginar otra sociedad que soporte las enormes carencias y angustias que ha afrontado el pueblo cubano para defender su proyecto de independencia nacional y justicia social”.

Finalmente, tiene palabras cariñosas para Cubainformación: “Su defensa de la verdad de Cuba, frente a un torrente mezquino y vulgar de manipulación contra Cuba, ha convertido a Cubainformación en un verdaero valladar”.

Tenemos esta conversación en La Habana, en el marco del IV Coloquio Internacional Patria 2025, celebrado en la Universidad de La Habana.